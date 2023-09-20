ارتفعت قيمة الواردات المصرية من السلع الغذائية بنسبة 552.7% خلال النصف الأول من عام 2023، حيـث بلغت 2.241 مليار دولار، مقابل 343.437 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بقيمة زيادة بلغت 1.898 مليار دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وبحسب النشرة التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، تراجعت قيمة صادرات مصر من السلع الغذائية بنسبة 1.8% خلال شهر يونيو 2023، حيث بلغـت 337.284 مليون دولار، مقابل 343.437 مليون دولار لنفس الشهر من العام السابق، بقيمة انخفاض بلغت 6.153 مليون دولار.



ووفقا للنشرة، تراجعت قيمة الواردات المصرية من السلع الغذائية بنسبة 15.9% خلال النصف الأول من عام 2023، حيـث بلغت 5.64 مليار دولار، مقابل 6.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بقيمة انخفاض بلغت 1.06 مليار دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



فيما تراجعت قيمة واردات مصر من السلع الغذائية بنسبة 18.5% خلال شهر يونيو 2023، حيث بلغـت 824.23 مليون دولار، مقابل 1.01 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بقيمة انخفاض بلغت 186.56 مليون دولار.



ووفقا للنشرة، انخفضت قيمة العجز فى الميزان التجارى بنسبة 47.7٪ لتسجل2.32 مليار دولار خلال شهر يونيه 2023، مقابل 4.43 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق