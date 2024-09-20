 10 فرق إطفاء إسرائيلية تحاول إخماد حرائق بعد إطلاق 130 صاروخا من لبنان - بوابة الشروق
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10 فرق إطفاء إسرائيلية تحاول إخماد حرائق بعد إطلاق 130 صاروخا من لبنان

وكالات
نشر في: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 2:46 م | آخر تحديث: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 2:46 م

إصابة إسرائيلي بجروح أثناء اعتراض صواريخ بالجولان
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة بعد تضرر مركبته أثناء اعتراض صواريخ بالجولان.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن 10 فرق إطفاء تعمل في مواقع بصفد وكيبوتس أورتال بالجولان عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في صفد إثر القصف الأخير من لبنان.

وقد أطلقت دفعات كثيفة من الصواريخ نحو صفد والجليل الأعلى وجبل ميرون.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 130 صاروخا أطلقت من لبنان على دفعتين استهدفت صفد بالجليل الأعلى وشمالي الجولان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بإطلاق دفعة ثانية من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجولان السوري المحتل، مشيرة إلى استهداف موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة بالصواريخ.

هذا فيما دوت صفارات الإنذار في غرب وشمال شرق الجولان السوري المحتل إثر إطلاق صواريخ من لبنان.


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