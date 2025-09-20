وفد سعودي يزور باكستان الشهر المقبل لإجراء محادثات تجارية بعد الاتفاق الدفاعي بين البلدين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

من المقرر أن يزور وفد سعودي باكستان الشهر المقبل لإجراء محادثات تجارية بعد إبرام البلدين اتفاقا دفاعيا يوم الأربعاء الماضي.

وسوف يشارك وفد أعمال سعودي رفيع المستوى في اجتماعات مع كبار رجال الأعمال في باكستان.

وفي أعقاب الاتفاق الدفاعي التاريخي، أطلقت باكستان والسعودية جهودا لتعزيز التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأفادت مصادر رسمية بأن وفدا تجاريا سعوديا رفيع المستوى يضم كبار رجال الأعمال ورجال الصناعة سوف يزور باكستان الشهر المقبل.

وذكرت صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية اليوم أن الزيارة تأتي بدعم من مجلس تسهيل الاستثمار الخاص في باكستان، في إطار مبادرة أوسع لتعزيز الاستثمار والتجارة مع المملكة.

وكان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وقعا عقب المباحثات التي جرت بين الجانبين في الرياض مساء الأربعاء الماضي "اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك" التي تنص على تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء.

وقال بيان مشترك إن "توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك" بين الجانبين يأتي في إطار سعي البلدين لتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم".