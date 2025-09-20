 برجا كاتدرائية نوترام يفتحان أبوابهما في باريس أمام الجمهور - بوابة الشروق
السبت 20 سبتمبر 2025
برجا كاتدرائية نوترام يفتحان أبوابهما في باريس أمام الجمهور

باريس-د ب أ
نشر في: السبت 20 سبتمبر 2025 - 3:37 م | آخر تحديث: السبت 20 سبتمبر 2025 - 3:37 م

فتح برجا كاتدرائية نوتردام في باريس أبوابهما أمام الجمهور اليوم السبت، بعد تسعة أشهر من إعادة فتح الكاتدرائية أبوابها.

وتم تجديد البرجين بشكل شامل، ويتميزان الآن بدرج حلزوني مزدوج مصنوع من خشب البلوط الصلب، يزن 20 طنا، ويرتفع لأكثر من 21 مترا داخل البرج الجنوبي.

وفي أعلى الدرج، يمكن للزوار رؤية الأجراس المشهورة، عن قرب للمرة الأولى.

وكان البرجان، اللذان يبلغ ارتفاعهما 69 مترا واللذان يمكن الوصول إليهما عبر تسلق 424 درجة، نجيا من سلسلة من الحروب والثورات والاضطرابات الأخرى منذ القرن الثالث عشر، وكان آخرها الحريق المدمر في أبريل 2019.

