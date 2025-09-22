محمود عباس: دولة فلسطين الجهة الوحيدة المؤهلة لإدارة قطاع غزة عبر لجنة مؤقتة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "دولة فلسطين هي الجهة الوحيدة المؤهلة لإدارة قطاع غزة عبر لجنة مؤقتة، وبدعم وبمشاركة دول عربية ودولية، ولن يكون لحماس دور في الحكم، وعليها هي والفصائل تسليم السلاح".

وأضاف عباس خلال مؤتمر "حل الدولتين" أن "الحرب على شعبنا يجب أن تتوقف فوراً وبشكل مستدام، وأن جرائم الحصار والتجويع والتهجير لا يمكن أن تكون وسيلة لتحقيق الأمن، لذلك نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة والأونروا، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، والبدء في إعادة الإعمار في غزة والضفة من خلال المؤتمر الدولي في القاهرة"، بحسب وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وتابع: "ندين هجمات السابع من أكتوبر 2023.. وندين التصريحات الإسرائيلية لما تُطلق عليه بـإسرائيل الكبرى"