بث نشطاء وصحفيون فلسطينيون، مقطع فيديو لتفجير أحد الروبوتات المفخخة في مدينة غزة شمالي القطاع.

وأظهرت المشاهد، كتلة ضخمة من اللهب بعد تفجير أحد الروبوتات من قِبل جيش الاحتلال بين منازل المدنيين في مدينة غزة.

ويقول الفلسطينيون، إن أصوات هذه الانفجارات تصل إلى مستوطنات الغلاف والضفّة الغربية وحتى إلى تل أبيب.

عربات عسكرية مفخخة يفجّرها جيش الاحتلال بين منازل المدنيين في مدينة #غزة. لا أعلم كيف يمكن وصف دوي انفجارها الهائل أو اتساع مساحتها التدميرية المرعبة. مجرّد سماع هذه الانفجارات يشبه زلزالًا يضرب المدينة؛ يسمعه الناس في الضفّة الغربية، ويرتعب منه مستوطنو الغلاف، ويلتفت إليه… pic.twitter.com/bXeccGFi4P — صالح الجعفراوي | Saleh Aljafarawi (@S_Aljafarawi) September 20, 2025

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قد قال إنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر 17 عربة مفخخة يوميًا في مدينة غزة تُحدث كل واحدة منها ما يعادل زلزالًا بقوة 3.7 على مقياس ريختر.

وأوضح المرصد في بيان، اليوم السبت، أنه وثق خلال الأسبوع الماضي تفجير جيش الاحتلال نحو 120 عربة مفخخة بنحو 840 طنًا من المتفجرات وسط الأحياء السكنية في مدينة غزة.

وأضاف أن تفجير العربات المفخخة يتسبب بارتجاج شديد يصل إلى المباني الواقعة على بُعد عدة كيلومترات من مركز الانفجار ويستمر لبضع ثوانٍ كما في الزلازل الطبيعية.

واعتبر أن استخدام العربات المفخخة لتدمير أحياء سكنية كاملة بهذا الحجم والمستوى يشكل جريمة غير مسبوقة في تاريخ البشرية.