إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم في هونج كونج بعد العثور على قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

أُجلي آلاف الأشخاص من منازلهم في هونج كونج، الليلة الماضية، حتى يتمكن الخبراء من نزع فتيل قنبلة كبيرة، صناعة أمريكية، من مخلفات الحرب العالمية الثانية، جرى العثور عليها في موقع بناء.

وقالت الشرطة، إن طول القنبلة بلغ مترًا ونصفًا (حوالي 5 أقدام) ووزنها حوالي ألف رطل (450 كيلوجرامًا).

وعثر عليها عمال البناء في منطقة كواري باي، وهي منطقة سكنية وتجارية نابضة بالحياة في الجانب الغربي من جزيرة هونج كونج.

وقال مسئول الشرطة آندي تشان تين تشو، للصحفيين قبل العملية: "تأكدنا من أن هذا الجسم عبارة عن قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية".

وأضاف أنه "نظرًا للمخاطر العالية للغاية المرتبطة بالتخلص منه، طلب من حوالي 1900 منزل، يضم 6000 شخص، الإخلاء الفوري".

وبدأت عملية إبطال مفعول القنبلة في وقت متأخر من أمس الجمعة، واستمرت حتى حوالي الساعة 11:30 صباحًا، ولم يُصب أحد بأذى خلال العملية.

ويجري العثور على قنابل من مخلفات الحرب العالمية الثانية من وقت لآخر في هونج كونج.