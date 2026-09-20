محافظة الإسماعيلية تطلق مبادرة لتوفير مواصلات آمنة ومخفضة لطلاب جامعة قناة السويس

أطلقت محافظة الإسماعيلية، مبادرة وسائل انتقال آمنة ومخفضة لطلاب جامعة قناة السويس؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، بتوفير التيسيرات اللازمة لأبناء المحافظة مع بدء العام الجامعي الجديد، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر والطلاب.

وشهدت مراكز ومدن القصاصين الجديدة والتل الكبير والقنطرة غرب انطلاق المبادرة، بمتابعة الأجهزة التنفيذية لانتظام انتقال الطلاب إلى مقر الجامعة وتنظيم عملية نقل الطلاب، بما يضمن توفير وسيلة انتقال مناسبة مع بدء العام الجامعي وزيادة الطلب على وسائل المواصلات، ومتابعة الاستعدادات اللازمة لخدمة الطلاب وتيسير انتقالهم اليومي إلى الجامعة.

وتهدف المبادرة، إلى توفير وسيلة انتقال آمنة ومنظمة للطلاب، وتخفيف الأعباء عن الأسر مع بداية العام الجامعي، وتحديد نقطة تجمع وموعد لتحرك السيارات في 7:45 صباحا، بما يسهم في توفير وسيلة انتقال أكثر سهولة وانتظاما للطلاب المتوجهين إلى مقر الجامعة بمدينة الإسماعيلية، وفقا لمواعيد محددة.

وتنفذ المبادرة، ضمن دعم المحافظة لأبنائها الطلاب، وتوفير الخدمات التي ترتبط بيومهم الدراسي وتقليل الأعباء التي تتحملها الأسر خلال العام الجامعي، من خلال وسائل انتقال آمنة ومخفضة.