التمثيل التجاري ينظم منتدى الأعمال المصري - الزامبي في الصناعات الطبية لتعزيز الصادرات والاستثمارات

نظم المكتب التجاري المصري في لوساكا، برئاسة الوزير المفوض التجاري محمد دويدار، وبمشاركة الملحق التجاري محمد عبد المنعم عبد الفتاح، وبالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الطبية برئاسة محيي حافظ، منتدى الأعمال المصري - الزامبي في مجالات الصناعات الطبية، وذلك يوم 14 سبتمبر 2026، بمشاركة أكثر من 15 شركة مصرية.

وافتتحت ميادة عصام عبد الرحمن، سفيرة مصر لدى زامبيا، فعاليات المنتدى، الذي شهد عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والزامبية ، لبحث فرص التصدير والتعاون التجاري والاستثماري في مجالات الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، والتعرف على احتياجات السوق الزامبية وفرص توسيع نطاق تواجد المنتجات المصرية بها.

كما عقد المكتب التجاري المصري اجتماعًا موسعًا بمشاركة ممثلي وكالة التنمية الزامبية (ZDA)، وهيئة الدواء الزامبية، والوكالة الزامبية للأدوية والمستلزمات الطبية (ZAMMSA)، واتحاد الصناعات الزامبي، حيث تم بحث سبل توسيع التعاون بين الجانبين، ودعم نفاذ المنتجات الطبية والدوائية المصرية إلى السوق الزامبية، والتعرف على المتطلبات والإجراءات التنظيمية اللازمة لتسجيل وتداول المنتجات.

وأكد عبدالعزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، أن قطاع الصناعات الطبية والدوائية يمثل أحد المجالات الواعدة لتعزيز الحضور المصري في السوق الزامبية، في ضوء ما تتمتع به الشركات المصرية من قدرات إنتاجية وخبرات في هذه المجالات.

وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به مكاتب التمثيل التجاري في ربط الشركات المصرية بالمستوردين والشركاء المحتملين والجهات الحكومية والتنظيمية في الأسواق الخارجية، بما يساعد الشركات على التعرف بشكل مباشر على متطلبات الأسواق وإجراءات التسجيل والنفاذ، وتحويل فرص التعاون إلى تعاقدات وشراكات تجارية واستثمارية فعلية.