تأجيل محاكمة راجح و3 متهمين في القضية المعروفة بـ«شهيد الشهامة» إلى جلسة 27 أكتوبر

قررت محكمة شبين الكوم بالمنوفية بتأجيل الجلسة الأولى من قضية شهيد الشهامة إلى يوم 27 من شهر أكتوبر الحالي بناء على طلب هيئة دفاع المتهمين، فى القضية رقم 77 لسنة 2019 جنايات أحداث تلا، والمعروفة إعلاميا بقضية "شهيد الشهامة"، المتهم فيها محمد راجح وثلاثة آخرين بقتل الطالب محمود البنا.

وشهد محيط محكمة شبين الكوم في محافظة المنوفية، إجراءات أمنية مشددة، خلال نظر أولى جلسات محاكمة محمد راجح وآخرين بتهمة قتل محمود البنا.

وأعلنت مديرية أمن بالمنوفية حالة الطوارئ القصوى استعدادا لتأمين جلسة المحاكمة، حيث تم نشر عدد من سيارات التحرك السريع وأفراد الأمن المركزي، للتصدى لأية محاولات شغب أو عنف خلال سير إجراءات المحاكمة.