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يفتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم الأحد محطة للطاقة الشمسية بوادي «أبوغراقد» التابع لمدينة أبورديس التي أهدتها شركة "شنايدر إلكتريك" لأهالي المنطقة بتكلفة 5 ملايين جنيه باستخدام تقنية الخلايا الشمسية والبطاريات.

جدير بالذكر أن شركة "انترو انيرجي" بالاشتراك مع شركة "جيلا التوكل إلكتريك" و"شنايدر إلكتريك" أطلقت المرحلة الأولى أول محطة للطاقة الشمسية في شرم الشيخ بقدرة 5 ميجاوات لإنشاء منصة متكاملة لمشروعات الطاقة المتجددة.

وتعمل المحطة بقدرة حالية تبلغ 5 ميجاوات وتغذي الشبكة القومية للكهرباء بطاقة قدرها 10 جيجاوات / ساعة مما ساعد على تغطية أكثر من 2000 وحدة سكنية مع تقليص البصمة الكربونية بما يصل إلى 3506 طنًا سنويا.

وتعد المحطة المرحلة الأولى من مشروع حقل إنتاجي متكامل للطاقة الشمسية بقدرة 40 ميجاوات على أن يتم تشغيل المحطة الجديدة ضمن المرحلة الأولى من نظام تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة.

ونجحت المحطة بالفعل في تغذية الشبكة القومية للكهرباء بقدرة 5 ميجاوات حيث أنه يعد حجر الزاوية لبناء منظومة ضخمة ومتكاملة في قطاع الطاقة المتجددة على الساحة الإقليمية.