سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين في قصف للتحالف بحجة

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أفادت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، بمقتل وإصابة العشرات من الحوثيين بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في بيان صحفي، إن مقاتلات التحالف العربي شنت أربع غارات متفرقة على تجمعات تابعة للمليشيات الحوثية وذلك شرق منطقة الحمراء بمديرية مستبأ والطينة وحرض.

وأشار البيان إلى أن" الغارات أصابت أهدافها بدقه عالية وأن العشرات من العناصر الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح".

وأوضح البيان، أن الجيش الوطني "صد هجوما عنيفا نفذته المليشيات الحوثية شمال غرب مديرية حرض وذلك بعد معارك مع المليشيات استمرت لساعات".

وبحسب البيان، تحاول مليشيا الحوثي منذ أسبوع، اختراق مواقع الجيش في محتلف المحاور والقطاعات بحجة.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الان.

وتخضع معظم محافظة حجة لسيطرة الحوثيين منذ نهاية العام 2014، فيما تمكنت قوات الجيش اليمني السيطرة على بعض المناطق في المحافظة المحاذية للسعودية، بينها مديرية ميدي الساحلية ومديرية حيران.