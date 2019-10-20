دول الاتحاد الأوروبي تمهد الطريق للمصادقة على اتفاق «بريكست»

مهدت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اليوم الأحد الطريق أمام البرلمان الأوروبي للمصادقة على الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلا أنها لم تتخذ قرارا بشأن طلب لندن تأجيل الخروج من التكتل الأوروبي لما بعد الموعد المقرر له حاليا في 31 أكتوبر.

وقالت مصادر دبلوماسية، طلبت عدم ذكر أسمائها، إن سفراء الاتحاد الأوروبي أطلقوا رسميا عملية المصادقة على الاتفاق، وذلك خلال اجتماع قصير مع كبير مفاوضي ملف خروج بريطانيا من الاتحاد ميشيل بارنييه.

وذكر مصدر دبلوماسي أنه تم إطلاع السفراء على طلب التأجيل الذي تم تقديمه الليلة الماضية. ولفت إلى أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك سيجري على مدار الأيام القادمة مشاورات مع قادة دول الاتحاد الأوروبي بشأن الطلب، مع الأخذ في الاعتبار "التطورات في الجانب البريطاني".

وقال مصدر آخر بالاتحاد الأوروبي إن الوضع في بريطانيا "غير واضح للغاية"، مشيرا إلى أن التكتل لا يريد اتخاذ قرار بشأن التأجيل ثم يجد البرلمان البريطاني قد صادق على الاتفاق.

وأضاف أنه "ليس مستبعدا" أن يتمكن الجانبان من استكمال عملية المصادقة قبل الحادي والثلاثين من تشرين أول/أكتوبر، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه قد يكون هناك تأجيل "تقني" لاستكمال العملية.

وكان البرلمان البريطاني رفض ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد.

وصوت مجلس العموم البريطاني بأغلبية 322 صوتًا مقابل 306 أمس السبت على تأجيل تصويته الحاسم بشأن اتفاق بريكست الذي تم التوصل إليه يوم الخميس الماضي بين لندن وبروكسل.

ويتعين مصادقة نواب بريطانيا وأوروبا على الاتفاق المعدل قبل الحادي والثلاثين من الشهر الجاري لضمان انسحاب منظم من الاتحاد.

ويعارض جونسون تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، اضطر قانونا إلى طلب تمديد أمس، وكان الطلب مصحوبا برسالة أوضح فيها معارضته للتمديد، وأعرب عن ثقته في أن الجانبين سيكملان العملية قبل الموعد المقرر.