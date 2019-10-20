 محافظ كفرالشيخ يوجه بسحب عينات من الطرق لاختبارها قبل صرف مستحقات المقاولين - بوابة الشروق
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محافظ كفرالشيخ يوجه بسحب عينات من الطرق لاختبارها قبل صرف مستحقات المقاولين

محمدنصار
نشر فى : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 6:47 م | آخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 6:47 م

قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، أخذ عينات من جميع الطرق أثناء وبعد عمليات الرصف وتحليلها بالمعامل المتخصصة؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وفي حالة عدم مطابقتها يتم استرداد العملية من المقاول وتكليف مقاول آخر لاستكمال الأعمال.

وشدد المحافظ، على جميع المقاولين بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة لتنفيذ مشروعات الرصف، مضيفًا أنه يتم عمل متابعة المشاريع بصفة دورية، للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية وأنه لن يتم صرف مستحقات المقاولين إلا بعد الانتهاء من أعمال الرصف طبقًا للمواصفات المحددة.

وأوضح أن مشاريع الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض المحافظة، ويتم صيانة الشوارع الرئيسية بمحافظة كفرالشيخ، استجابة لمطالب المواطنين، التي يتم تلقيها من خلال الجولات الميدانية للمحافظ وقنوات التواصل مع المواطنين، بالإضافة إلى لقاء المواطنين بالمحافظة.

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