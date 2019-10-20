أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الثنائي عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، وحسام الزناتي مدير لجنة المسابقات، يخشون إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الحدث اليوم"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: "أتمنى تمسك محمود الخطيب رئيس الأهلي بموقفه من عدم خوض لقاء الجونة المقبل وعدم التراجع عنه".

وأوضح: "عمرو الجنايني يقول أنه زملكاوي، ولكنه لم يقم بزيارتنا بعد الفوز بالبطولة الإفريقية لكرة اليد وتوجه لزيارة الأهلي والاحتفال معه بالتتويج بالدوري".

وتابع: "الجنايني (مرعوب) من الأهلي، ويخشاه، لا أريد أن أسمع أي شخص يقول عنه أنه زملكاوي بعد الآن، كل من يدعون أنهم زملكاوية يقومون بتدمير النادي".

وأضاف: "الزناتي رئيس لجنة المسابقات يقول عن نفسه أنه زملكاوي أيضًا، ولكنه (مرعوب) أيضًا من الأهلي، ويخشاه، فهو يعمل مع نادر شوقي".

واختتم: " الخطيب خسر الدولة بالبيانات التي يقوم بنشرها، ولذلك لا أريده أن يخسر جماهير الأهلي إذا لعب مباراة الجونة، أتمنى أن يتمسك بموقفه".