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المقاولون العرب: 78 كاميرا لتأمين محطة مترو «هليوبوليس»

المقاولون العرب
المقاولون العرب
هديل هلال
نشر فى : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 8:06 م | آخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 8:06 م

قال المهندس محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن محطة مترو «هليوبوليس» هي أكبر محطة بالشرق الأوسط، تم تنفيذها خلال ثلاث سنوات.

وأضاف في تصريحات لـ«نشرة أخبار TEN»، المذاعة عبر فضائية «TEN»، مساء الأحد، أن المحطة «تم تنفيذها على مساحة عشرة آلاف متر مكعب، منها 5000 متر مكعب لخدمات المترو العادية»، موضحًا أن المحطة «مجهزة بكافة الوسائل الحديثة؛ من ماكينات قطع تذاكر، بوابات دخول، إضافة إلى وجود 78 كاميرا للتأمين».

وشهد كامل الوزير وزير النقل اليوم، افتتاح وتشغيل محطة مترو «هليوبوليس»، المحطة التي تعتبر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، ضمن الجزء الأول من المرحلة الرابعة لمترو الخط الثالث (العتبة _ نادي الشمس).

وحضر الافتتاح رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق على فضالي، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق عصام والي، وقيادات الشركات المنفذة للمحطة.


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