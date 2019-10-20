منظمو الرحلات الإنجليز يطالبون الحكومة البريطانية برفع حظر السفر إلى شرم الشيخ

جددت شركات الطيران والرحلات الكبرى الانجليزية مطالبتها للحكومة البريطاينة لرفع حظر الرحلات الجوية إلى مصر.. يأتى ذلك مع اقتراب انعقاد بورصة السياحة بلندن التى ستبدأ فعالياتها يوم 4 نوفمبر المقبل.. وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطا شديدة من قبل منظمى الرحلات الانجليز بعد تعرضهم لخسائر فادحة، نتيجة استمرار فرض حظر السفر خاصة إلى شرم الشيخ، بالإضافة إلى زيادة الطلب على زيارة المقاصد السياحية المصرية.



من جانب آخر، طالب مستثمرو السياحة بضرورة مخاطبة الجانب المصرى للحكومة الانجليزية لتخفيض قيمة ضريبة المغادرة المفروضة على السائحين الانجليز الوافدين إلى مصر ومساواتها بنفس قيمة الضريبة المفروضة على المسافر لأسواق أخرى منافسة فى أوروبا أو فى منطقة الشرق الاوسط مثل تركيا وقبرص والمغرب وتونس.



أكد المستثمرون أن تخفيض قيمة الضريبة سيساهم فى زيادة التدفقات السياحية الوافدة من السوق البريطانية إلى المدن السياحية المصرية ما عدا شرم الشيخ لحين إلغاء الحظر المفروض من الحكومة البريطانية على خلفية تداعيات حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء نهاية اكتوبر 2015.. وطالب المستثمرون بتكثيف الحملات الترويجية لمصر بالسوق الانجليزية لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى الغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان.. مؤكدين أن استمرار الحملات سيدفع ببقاء مدينة الغردقة فى استقطاب المزيد السياح البريطانيين لحين عودة شرم الشيخ للخريطة السياحية الانجليزية مرة أخرى.