لوفانور: أتطلع لتجاوز الإصابة والعودة للمشاركة مع الوحدة الإماراتي

أكد المولدوفي لوفانور هنريكي لاعب فريق الوحدة، أنه يتطلع إلى تجاوز الإصابة التي تعرض لها أمام حتا في المرحلة الأولى من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

وكانت الفحوصات الطبية كشفت تعرض اللاعب للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية وغيابه عن الفريق لمدة قد تصل إلى أربعة أسابيع.

وقال لوفانور في تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بالحزن الشديد بسبب الإصابة التي تعرض لها مع الفريق في بداية الموسم، لكنه أكد أنها ليست إصابة خطيرة وأنه سيبدأ على الفور برنامج العلاج والتأهيل.

وتابع أنه يأمل في التعافي سريعا والعودة للمشاركة مع فريقه، معتبرا أن تلك تعد بمثابة تحد جديد في مسيرته.

وكان الوحدة اكتسح حتا 6/ صفر، في المباراة التي شهدت إصابة لوفانور وخروجه من المباراة ليحل زميله محمد الغساني بدلا منه، في المرحلة الأولى من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.