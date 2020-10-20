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السودان: إجراءات تحويل تعويضات ضحايا الإرهاب ستبدأ مساء اليوم

علم السودان
علم السودان
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 12:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 12:34 ص

ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن الحكومة السودانية جهزت مبلغ التعويضات المقرر دفعها لعائلات ضحايا الإرهاب، موضحة أن إجراءات تحويله ستبدأ هذا المساء.

وكان ترامب قال، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الاثنين، "وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تحرز تقدما كبيرا، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم، وبمجرد الإيداع، سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أخيرًا، العدالة للشعب الأمريكي وخطوة كبيرة للسودان".

ورحب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس وزراء السودان، بالخطوة التي أعلنها الرئيس الأمريكي.

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