 سوريا: سقوط قتلى وجرحى جراء استهداف طائرت مسيرة تركية منطقة بريف الحسكة - بوابة الشروق
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سوريا: سقوط قتلى وجرحى جراء استهداف طائرت مسيرة تركية منطقة بريف الحسكة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 7:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 7:50 م

أطلقت طائرات تركية "مسيرة" صواريخ جوية استهدفت منطقة في محيط مدينة المالكية بريف الحسكة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وقالت مصادر أهلية - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - إن: "الطيران التركي استهدف المنطقة الواقعة بين مزرعة مسلم ودير دجلة في محيط مدينة المالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي".

من جهتها، قالت مصادر أخرى في المنطقة، إن" الطيران التركي المسير استهدف عددا من النقاط التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) قرب تلك القريتين، ما أدي لسقوط ضحايا، كما استهدف الطيران التركي سيارة مدنية بالقرب من مدينة المالكية".

وكانت مصادر محلية قد أفادت - في وقت سابق - بمقتل أحد مسلحي قوات "قسد" برصاص مجهولين في سوق الماشية ببلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي، وذلك بالتزامن مع انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة للميليشيات أثناء مرورها قرب قرية الدشيشة الشرقية في المنطقة ذاتها ما أدى إلى وقوع إصابات بين المسلحين الذين يستقلونها.

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