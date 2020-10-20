قال السفير محمد عريقات، الأمين العام لائتلاف شباب فلسطين، إن الدكتور صائب عريقات -أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية- بصحة جيدة اليوم، ووضعه الصحي مستقر جدا، مشيرا إلى أن مرحلة الخطر زالت عنه الآن.

وأوضح عريقات، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنه في صباح اليوم الثلاثاء خفف الأطباء عن الدكتور صائب الأكسجين الصناعي درجات، مضيفا: "وإن شاء الله، خلال الـ48 ساعة القادمة سيتم تخفيف الأكسجين الصناعي درجات زيادة؛ حتى يعود التنفس من خلال الأكسجين الطبيعي".

وحول أنباء خضوع الدكتور صائب عريقات لعملية جراحية سريعة صباح اليوم، أكد أمين ائتلاف شباب فلسطين أن "العملية أُجريت منذ أمس الأحد، وتم التصريح بذلك منذ أمس ولكن وصل الخبر للصحافة اليوم لذلك قيل إن العملية أجريت اليوم"، لافتا إلى أن "الأطباء اضطروا أمس لإجراء عملية للدكتور صائب عريقات بعمل فتحة في الزور؛ بسبب مشاكل التنفس حتى يدخل الهواء مباشرة إلى الرئتين؛ وهذا -الحمد لله- ما أدى إلى استقرار حالة الدكتور صائب عريقات اليوم".

وتابع السفير محمد عريقات: "الأطباء خففوا عن صائب الأكسجين الصناعي، ومن اليوم وحتى غدا إذا استمر الوضع الصحي له في حالة استقرار؛ سيتم تخفيف الأكسجين درجات أكثر، ونتمنى خلال الـ48 ساعة القادمة أن يكون وضع الحالة مستقر ونشيل عنه الأكسجين".

وناشد السفير محمد عريقات، الصحافة ووسائل الإعلام، تحري الدقة فيما يتم تداوله ونشره حول حالة الدكتور صائب عريقات الصحية، قائلا: "أتمنى نقل الخبر الصحيح قبل نشره أو الحصول عليه من جهات أخرى، مثلما حدث أمس حينما تم نشر خبر بالخطأ حول إعلان وفاة الدكتور صائب عريقات".

واختتم السفير محمد عريقات حديثه لـ"الشروق" مؤكدا "الحمد لله اليوم الوضع مستقر جدا"، و"شكرا للجميع على السؤال والاهتمام بحالة الدكتور صائب، ونبعث للجميع تحيات من الدكتور صائب والعائلة".

وكانت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد أعلنت في 8 أكتوبر الجاري عن إصابة عريقات بفيروس كورونا المستجد، و"إلغاء جميع مواعيده إلى حين الشفاء التام".

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية أعلنت، يوم الأحد، عن نقل أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، الدكتور صائب عريقات، إلى المستشفى بسبب وضعه الصحي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.