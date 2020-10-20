العراق والسعودية يبحثان تفعيل مذكرات التعاون في المجالات الثقافية

بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم، مع السفير السعودي ببغداد عبدالعزيز الشمري، ضرورة تفعيل مذكرة التعاون الثقافي مع المملكة العربية السعودية.

وقال ناظم -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الثلاثاء- "إن العراق عاش فترة انقطاع وعزلة ثقافية في تسعينيات القرن الماضي، وأمامه اليوم فرصة سانحة للتعاون مع أشقائه العرب، حيث أن السعودية ليست بعيدة عن أوضاع العراق وتعيش معنا ذات الصعوبات".

وأضاف: "أنه خلال اجتماعاته في اليونيسكو ومركز الملك عبد العزيز التقى عددا من الأصدقاء السعوديين للنقاش بشأن مواجهة التطرف على مستوى العالم العربي"، مؤكدًا اهتمامه بالتعامل مع الشباب السعودي الذي أظهر إمكانات مهمة في النقاشات الثقافية.

وأشار إلى ضرورة تفعيل المشروعات السابقة بين البلدين، حيث كان هناك مشروع ثقافي مشترك بين البلدين بمنطقة القشلة على ضفاف دجلة، وهي ذات امتداد وتراث إسلامي عربي بطول كيلومترين تضم القصر العباسي والمدرسة العباسية والشواهد القديمة التراثية، حيث أنه بإمكان المملكة بحث فرص الاستثمار في تلك المنطقة.

من جهته، هنأ السفير السعودي الوزير العراقي على نيله ثقة البرلمان لحقيبة الوزارة، مضيفًا أن للعراق الحق بأن يفخر بآثاره وإرثه الحضاري، وهذا سيكون بحاجة إلى خطة استراتيجية من قبلكم.