ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في باكستان إلى 324 ألفا و84 حالة

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 324 ألفا و84 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالوزارة -وفقا لقناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد بلغت 6 آلاف و673 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 3 آلاف و507 حالات إصابة في إقليم "آزاد جامو وكشمير"، و15 ألفا و704 حالات في إقليم "بلوشستان"، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم "جيلجيت بالتستان" 4 آلاف و84 حالة، وفي العاصمة "إسلام أباد" 18 ألفا و187 حالة، كما تم تسجيل 38 ألفا و708 حالات إصابة بإقليم "خيبر بختونخوا" و101 ألف و760 حالة في إقليم "البنجاب"، بالإضافة إلى 142 ألفا و134 حالة في إقليم "السند".