لاتسيو يضرب دورتموند بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق لاتسيو الإيطالي على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت فوز كلوب بروج البلجيكي على زينيت سان بطرسبرج الروسي 2 / 1.

وتقدم لاتسيو بهدف سجله شيرو إيموبيلي في الدقيقة السادسة من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 23 عندنا لعبت ركلة ركنية قابلها ليوز فيليبي بضربة رأس ثم اصطدمت بيد مارفن هيتز، حارس دورتموند قبل أن تغير اتجاهها وتعانق الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم لاتسيو بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني تمكن بوروسيا دورتموند من تقليص الفارق بتسجيل هدف عن طريق إيرلنيج هالاند في الدقيقة 71 من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء لاتسيو، إلا أن لاتسيو سجل الهدف الثالث في الدقيقة 76 عن طريق جين دانييل أكبا أكبرو من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وحصد لاتسيو أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم، وتصدر المجموعة بفارق الأهداف أمام كلوب بروج، فيما ظل دورتموند بلا نقاط في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، انتزع كلوب بروج البلجيكي فوزا صعبا من مضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي 2 / 1.

وتقدم كلوب بروج بهدف سجله إمانويل دينيس في الدقيقة 63 وتعادل سان بطرسبرج بهدف سجله إثان هورفاث في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل شارليس دي كيتيلياري هدف الفوز لبروج في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحصد كلوب بروج أول ثلاث نقاط في البطولة هذا الموسم واحتل المركز الثاني، فيما ظل زينيت سان بطرسبرج بدون نقاط في المركز الثالث.