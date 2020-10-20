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أكد محمود فتح الله المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، جاهزية اللاعبين لمواجهة حوريا كوناكري الغيني، مساء اليوم الثلاثاء في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

ويستعد بيراميدز لحسم بطاقة الصعود لنهائي البطولة القارية ومواجهة نهضة بركان المغربي.

وقال فتح الله في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كل الأمور تسير على ما يرام، واللاعبين في حالة تركيز حتى نعود من المغرب بالكأس".

وأضاف: "عبد الله السعيد وباقي اللاعبين جاهزين، وهذه من المرات القليلة التي يشهد الفريق تواجد الجميع، نبيل عماد دونجا تعرض لكدمة طفيفة، مثل السعيد ولكنهما جاهزان وباقي اللاعبين أيضً".

وواصل: "فريق حوريا جيد ولديه لاعبين محترمين، ونحن من بداية البطولة هدفنا التتويج".

واختتم: "نحاول حل أزمة الإجهاد البدني بسبب ضغط المباريات الفترة الماضية، ولكن نمتلك لاعبين رجال يشعرون بالمسؤولية، وهذا شئ يجعلنا مطمئنين كجهاز فني ومسؤولين".