 بوتين يقر عطلة رسمية لأسبوع في روسيا بعد الارتفاعات القياسية في أعداد ضحايا كورونا - بوابة الشروق
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بوتين يقر عطلة رسمية لأسبوع في روسيا بعد الارتفاعات القياسية في أعداد ضحايا كورونا

موسكو (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 4:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 4:52 م

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فرض عطلة رسمية لأسبوع في روسيا في ظل الارتفاعات القياسية في أعداد ضحايا كورونا.

ووفقا لقناة "آر تي عربية" فإن العطلة ستمتد من 30 أكتوبر وحتى السابع من نوفمبر وستكون مدفوعة الأجر.

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