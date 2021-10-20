بوتين يقر عطلة رسمية لأسبوع في روسيا بعد الارتفاعات القياسية في أعداد ضحايا كورونا

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وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فرض عطلة رسمية لأسبوع في روسيا في ظل الارتفاعات القياسية في أعداد ضحايا كورونا.

ووفقا لقناة "آر تي عربية" فإن العطلة ستمتد من 30 أكتوبر وحتى السابع من نوفمبر وستكون مدفوعة الأجر.