ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن بيانات غير منشورة عن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أن الاعتقالات على الحدود الجنوبية مع المكسيك بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 1986.

وتشير البيانات التي نقلتها الصحيفة الأمريكية إلى أن السلطات اعتقلت أكثر من 1.7 مليون مهاجر على طول الحدود خلال السنة المالية التي انتهت الشهر الماضي.

وفي عام 1986، نفذت دورية الحدود 1.69 مليون عملية اعتقال على مستوى البلاد، لكن لم يتم تحديد عدد الاعتقالات على طول الحدود مع المكسيك.

واعتمدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل متزايد على السلطات المكسيكية لوقف تدفق المهاجرين المتجهين شمالًا إلى الحدود الأمريكية. لكن المكسيك ظلت أكبر مصدر منفرد للهجرة غير الشرعية خلال السنة المالية الأخيرة، حيث اعتقلت دورية الحدود أكثر من 608 آلاف مواطن مكسيكي.

وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس في وقت سابق من هذا العام إن دورية الحدود من المرجح أن تشهد أعلى مستوى لها منذ 20 عامًا في المعابر الحدودية.

وفي أغسطس، وصف مايوركاس الوضع بأنه "أحد أصعب التحديات" التي تواجهها البلاد.

وأظهرت بيانات حكومية أمريكية أن عدد المهاجرين المحتجزين على الحدود الأمريكية المكسيكية في يوليو تموز تجاوز 200 ألف للمرة الأولى منذ 21 عاما.

وتأتي التطورات الأخيرة في الوقت الذي تستمر فيه إدارة بايدن في مواجهة ضغوط بسبب تزايد أعداد المهاجرين.