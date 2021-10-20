سانا: هجوم إرهابي في العاصمة السورية دمشق

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أفادت وسائل إعلام رسمية سورية صباح اليوم الأربعاء بوقوع "تفجير إرهابي" في دمشق.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن التفجير وقع بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة عند جسر الرئيس بدمشق.