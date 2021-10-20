سانا: هجوم إرهابي في العاصمة السورية دمشق

علي جمعة: تجديد الخطاب الديني لا يجب أن يكون بالهدم لكن بمراعاة الحفاظ والبقاء

فيديو.. مصطفى الفقي: تجمع مصر واليونان وقبرص يتسم بطابع ثقافي وسياسي

المستشار طه كرسوع: قد يأتي اليوم الذي تتولى فيه قاضية رئاسة مجلس الدولة

وزيرة الهجرة تؤكد أهمية القوة الناعمة في العمل بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية