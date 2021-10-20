 سانا: هجوم إرهابي في العاصمة السورية دمشق - بوابة الشروق
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سانا: هجوم إرهابي في العاصمة السورية دمشق

هجوم إرهابي فى العاصمة السورية دمشق
هجوم إرهابي فى العاصمة السورية دمشق
د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 6:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 6:54 ص

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية صباح اليوم الأربعاء بوقوع "تفجير إرهابي" في دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن التفجير وقع بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة عند جسر الرئيس بدمشق.

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