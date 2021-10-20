زيادة جديدة لأسعار المحروقات في لبنان

قررت المديرية العامة للنفط في لبنان، اليوم الأربعاء، بزيادة أسعار البنزين والديزل بنسبة وصلت إلى 24% مقارنة بآخر زيادة معلنة الأسبوع الماضي.

وشهدت أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعًا كبيرًا صباح اليوم للأسبوع السادس على التوالي.

وجاءت أسعار المحروقات في لبنان بعد الزيادة المعلنة من المديرية العامة للنفط، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، كالتالي:

صفيحة البنزين 98 أوكتان: 312700 ليرة لبنانية، مقارنة بـ250700 ليرة، بزيادة قدرها 24.6% عن الأسبوع الماضي.

صفيحة البنزين 95 أوكتان: 302700 ليرة لبنانية، مقارنة بـ242800 ليرة، بزيادة قدرها 24.67% تقريبًا عن الأسبوع الماضي.

صفيحة المازوت: 270700 ليرة لبنانية، مقارنة بـ235200 ليرة الأسبوع الماضي.

أسطوانة الغاز (غاز النفط المسال): 229600 ليرة لبنانية، بدلًا من 201100 ليرة، وفقًا للأسعار المعلنة الأسبوع الماضي.

وكانت أسعار الوقود قد زادت بمقدار 12 ضعفا في لبنان منذ أكتوبر الماضي، بسبب انهيار قيمة العملة المحلية والرفع التدريجي للدعم عن الوقود بسبب استنفاد الدعم للاحتياطات النقدية بالعملة الأجنبية في مصرف لبنان المركزي، بالتزامن مع أزمة اقتصادية صنّفها المصرف الدولي بأنها من أسوأ 3 أزمات منذ منتصف القرن الـ19.

وتسعى الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، لعقد مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على خطة تنقذ لبنان من الأزمات المالية والاقتصادية المركّبة، وتفتح الباب أمام مساعدات وحلول من المجتمع الدولي لمعالجة تداعيات تلك الأزمات على الحياة في لبنان.