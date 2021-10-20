يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الجديد "حلم جميل"، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان أيمن عزب، ومن إخراج إسلام إمام، وذلك في الثامنة مساءً اليوم على المسرح العائم الكبير بالمنيل وذلك فى الساعة الثامنة مساء.

ويقول الفنان أيمن عزب مدير الفرقة، إن العرض تجربة مختلفة، وهو العمل الأضخم إنتاجيا في تاريخ فرقة المسرح الكوميدي، فالعرض غنائي استعراضي مأخوذ عن عمل للفنان العالمي شارلي شابلن؛ مما يضفي عليها تميز في الشكل بالإضافة للمضمون، وهو التجربة الفنية الأولى للمخرج إسلام إمام على المسرح الكوميدي.

يذكر أن "حلم جميل"، عن رائعة "تشارلى شابلن" وهو عرض غنائي موسيقي استعراضي، يدور حول شاب صعلوك يجول في الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، وتتوالى الأحداث.

و"حلم جميل" من بطولة سامح حسين، وسارة درزاوي، وعزت زين، ورشا فؤاد ، وجلال هجرسي، وناجح نعيم، وطارق راغب، ودراماتورج وطارق رمضان، وديكور حازم شبل، وملابس نعيمة عجمي، وموسيقى هشام جبر، وأشعار طارق علي، واستعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبوبكر الشريف، ومن إخراج إسلام إمام.