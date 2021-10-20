سفير مصر بالمغرب: لا نستطيع تحديد دقة خبر رفض أهل نور عبدالمطلب استقبال الجثمان

قال السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر لدى المغرب، إن السفارة علمت بخبر وفاة نور عبدالمطلب، نجل الفنان الراحل محمد عبدالمطلب، فجر اليوم بعد إجراء عملية، لافتًا إلى أن السفارة لا تستطيع تحديد دقة خبر رفض أهل الراحل استقبال الجثمان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن خروج الجثمان من المستشفى تطلب إذنًا من أهل «نور» في مصر أو المغرب، مشيرًا إلى أنه حاول التواصل مع ابن الراحل لكنه لم يتمكن من الوصول إليه؛ بسبب مشكلة في الخطوط.

وأشار إلى أن الأمر دفعه للتواصل مع السيناريست مدحت العدل الذي اتصل بابن «نور» في مصر وسأله عن مكان دفن الجثمان، موضحًا أن الابن طلب دفن الجثمان في المغرب؛ لأن دفنه في مصر يتطلب إجراءً من وزارة الخارجية.

وتوفي نور محمد عبدالمطلب، نجل المطرب الكبير محمد عبدالمطلب، اليوم الثلاثاء، بمستشفى «ابن رشد» بالدار البيضاء بعد معاناته من عدة أمراض أشهرها السكري الذي استدعى بتر قدمه أمس.