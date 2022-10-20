طلب إحاطة بشأن غضب زوار «الحسين» من المواعيد الجديدة لغلق المسجد

تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، بشأن غضب زوار مسجد سيدنا الحسين بمحافظة القاهرة بسبب المواعيد الجديدة لغلقه.

وقالت الهريدي، في طلبها، إنه في إطار خطة الدولة المصرية وتوجيهات رئيس الجمهورية لإعمار المساجد خاصة المساجد التاريخية الكبرى التي لها مرتادي وزوار من كل المحافظات ومن داخل مصر وخارجها، هناك حالة من الغضب والسخط التي انتابت مرتادي وزوار مسجد سيدنا الحسين بالقاهرة من داخل مصر وخارجها وذلك بسبب قرار تحديد مواعيد غلق وفتح المسجد.

وتابعت: "كان قد صدر قرار بتحديد مواعيد غلق وفتح مسجد سيدنا الحسين ليفتح المسجد أبوابه أمام الزوار من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة العاشرة مساء ثم يغلق أبوابه حتى الساعة الرابعة صباحاً في صلاة الفجر ثم يعاود الغلق مرةً أخرى من السادسة صباحاً حتى الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وهو الأمر الذي أثار حالة من الغضب لدى رواد وزوار المسجد خاصةً من المحافظات النائية ومن خارج مصر والذي حرمهم من التواجد في المسجد والتعبد في أوقات قيام الليل والتهجد وشروق الشمس وما فيهم من روحانيات، حيث إنهم يأتون تحديداً للمسجد في هذه الأوقات للعبادة والذكر وقراءة القرأن والتقرب إلى الله".

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن حالة الغضب والسخط التي انتابت رواد مسجد سيدنا الحسين بسبب مواعيد الغلق والفتح الجديدة، والتى أصبحت تمثل مشكلة في الوقت الحال، مطالبة بإحالة الطلب إلى وزارة الأوقاف لإنهاء ما يلزم من إجراءات وتوصيات حياله والاستجابة لمناشدة زواره بعدم غلقه.