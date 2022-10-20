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إلغاء حفل شيرين عبدالوهاب بالكويت

إسراء زكريا
نشر في: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 7:41 م | آخر تحديث: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 7:41 م

أعلنت الجهة المنظمة لحفل المطربة شيرين عبدالوهاب بدولة الكويت إلغائه.

ونشرت الجهة المنظمة بوستر الحفل، معلقة: "نظرا للظروف الصحية التي تمر بها الفنانة شيرين عبدالوهاب، سوف يتم الغاء حفلها في الأرينا يوم 29-10-2022، سوف تتم إعادة قيمة التذاكر إلى حسابكم تلقائياً، إذا كانت لديكم أي استفسارات يرجى التواصل معنا على الأرقام الخاصة بنا، نتمنى للفنانة شيرين عبدالوهاب الشفاء العاجل".

جدير بالذكر أن المطربة شيرين عبدالوهاب تمر بأزمة صحية كبيرة استدعت إيداعها إحدى المصحات النفسية لعلاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها ووالدتها بأحد البرامج التليفزيونية.

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