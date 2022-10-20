الاحتلال الإسرائيلي يمنع عزاء الشهيد الفلسطيني عدي التميمي في بلدة سلوان

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عزاء الشهيد الفلسطيني عدي التميمي في بلدة "سلوان" جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أجبرت عائلة التميمي على غلق بيت العزاء.

وكان عدي التميمي استشهد أمس عند بوابة مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة. وكان قد نفذ قبل نحو 11 يومًا هجوما على حاجز "شعفاط" بالقدس. وأسفر الهجوم عن مقتل مجندة إسرائيلية.

من ناحية أخرى، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله استقبل حالة حرجة وهي لشاب مُصاب بالرصاص الحي في البطن، وقد تم تحويله إلى غرفة العمليات. وأوضحت مصادر أن هذا الشاب أصيب خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال في بلدة "الرام" شمال القدس.

وذكرت مصادر فلسطينية أن طفلاً (16 عاما) أصيب بالرصاص الحي في القدم، فيما أصيب آخر (17 عاما) بالرصاص الحي في البطن، خلال مواجهات اندلعت على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت إصابتين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية إلى المستشفى، من المواجهات التي اندلعت عند المدخل الشمالي للبيرة.