ميدو متغزلا في شيكابالا: «جولدن بوي الزمالك»

أشاد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، بالمستوى الذي قدمه محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مع الفريق خلال الفترة الحالية.

وقاد شيكابالا الزمالك للفوز على سموحة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وقال ميدو عبر برنامج «الريمونتادا»، المذاع بقناة «المحور»: «شيكابالا أصبح (جولدن بوي) فريق الزمالك ويصنع الفارق مع مشاركته في كل لقاء».

وأثنى ميدو على البداية التي قدمها البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك الجديد مؤكدًا أنه قدم بداية قوية ويتمنى أن يكون مهاجم كبير في القلعة البيضاء.

وأكد أن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لا يستحق ضربة جزاء بعد سقوطه في منطقة الجزاء كما أن لمسة يد محمد عبدالغني مدافع الفريق الأبيض لا ترقي لضربة جزاء.