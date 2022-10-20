النقل: استقبال أوناش الرصيف العملاقة لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

• والافتتاح في ديسمبر

• درويش: الأوناش العملاقة تساعد في استقبال سفن حاويات بحمولة 20 ألف حاوية مكافئة





استقبل ميناء الإسكندرية سفينه الشحن SEAWAY SWAN والمُحملة بعدد 4 أوناش STS عملاقة الخاصة بتشغيل محطة (تحيا مصر) متعددة الأغراض.

وقالت وزارة النقل، في بيان اليوم، إن هذه الأوناش تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات وتطوير كل الموانئ المصرية، في إطار الإعداد والتجهيز لبدء تشغيل محطة (تحيا مصر) على الأرصفة 55/62 بميناء الإسكندرية، والتي تعتبر أحد المشروعات القومية الهامة في مجال النقل البحري.

وأضافت أن مراسم الاستقبال تحت رعاية وزير النقل، كامل الوزير، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اللواء بحري نهاد شاهين، ورئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، اللواء بحري عبد القادر درويش.

وأوضحت أن هذه السفينة تُعد من أحدث السفن التي تم إنشائها كناقله ثقيلة (heavy load carrier)، حيث تم الانتهاء من بناءها ودخولها الخدمة في العام الجاري عام 2022 بطول 218 مترا وعرض 43 مترا وغاطس يصل إلى 8.4 م كتر، وتصل أقصى سرعة لها إلى 13.9 عقدة، وتصل أقصى حمولة كُلية لها إلى 50 ألف طن، وتحمل السفينة الجنسية النرويجية وهي قادمة من ميناء تشينجداو الصيني.

من جانبه، قال رئيس الشركة، اللواء بحري عبدالقادر درويش، إن وصول هذه الأوناش العملاقة تأتي تنفيذا للعقد الموقع بين شركة المجموعة المصرية وشركة هايكسي للمعدات الثقيلة، وهي شركة صينية متخصصة في صناعة الأوناش العملاقة، حيث استطاعت شركة المجموعة المصرية في تذليل كل الصعاب والتحديات التي واجهتها الشركة لتصنيع وتوريد وتركيب الأوناش خلال هذه الفترة على الرغم من جائحة كورونا والظروف العالمية الراهنة مما مكن من استقبال الأوناش في التوقيت المخطط له.

وأضاف أن هذه الأوناش العملاقة تم اختيارها بمواصفات فنية عالية، حيث يبلغ طول ذراع الونش 63 مترا وتداول حاويات وزنها يصل حتى 65 طنا، والبضائع حتى حمولة 100 طن، ويبلغ وزن الونش 1600 طن، مما يجعل محطة (تحيا مصر) بميناء الإسكندرية قادرة من استقبال سفن حاويات حديثة وعملاقة تصل حمولتها إلى 20 ألف حاوية مكافئة هي الأولى من نوعها في ميناء الإسكندرية بغاطس حتى 17.5 متر، والتي تحتاج إلى ممرات ملاحية بأعماق كبيرة، والذي يزيد أيضا من تصنيف ميناء الإسكندرية إقليميا وعالميا.

وأشار إلى أن الرحلة استغرقت حوالي شهرين، وبدأت مجموعات العمل الصينية والتي سبق وصولها إلى الإسكندرية خلال سبتمبر الماضي، وعددهم 25 خبيرا صينيا للإعداد والتجهيز لإجراءات تفريغ الأوناش وتركيبها على الرصيف، معلنا عن بدئها بالفعل فور دخول السفينة على أرصفة المحطة 55/62 وتستغرق عملية التفريغ حوالى أسبوع، وأن فترة الاختبارات والفحص بواسطة المفتش الدولي ستستغرق في ما بين 30 إلى 40 يوما، يتم بعدها افتتاح تجريبي للمحطة، حيث من المخطط الافتتاح الرسمي في ديسمبر القادم.

جدير بالذكر أن مشروع محطة (تحيا مصر) متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية يستهدف إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية على مساحة 560 ألف متر مربع لتداول الحاويات والبضائع العامة بطول أرصفة 2500 متر ويستقبل من 6 إلى 7 سفن في نفس التوقيت، ويساهم بالمشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصري 100%، ومن المنتظر أن تعمل بها أيادي عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95%، بما يعني توفير حوالي 1000 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.