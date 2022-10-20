الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في الصين



أبقى بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية في الصين دون تغيير للشهر الثاني على التوالي في ظل تراجع قيمة اليوان أمام الدولار مما يحد من مساحة الحركة أمام السياسة النقدية.



وقرر البنك المركزي اليوم استمرار الفائدة الرئيسية على قروض السنة الواحدة الأولية عند مستوى 65ر3%، في حين أبقى على الفائدة على قروض السنوات الخمس عند مستوى 30ر4%.



كان قد تم خفض هذه الفائدة في أغسطس الماضي وفي مايو الماضي بمقدار 15 نقطة أساس في كل مرة، وفي يناير الماضي بمقدار 5 نقاط أساس.



يشار إلى تحديد الفائدة على القروض الأولية بشكل شهري على أساس الطلبات المقدمة من 18 بنكا إلى البنك المركزي في الصين، رغم أن البنك المركزي يمتلك سلطة على تحديد الفائدة. وقد تم اللجوء إلى هذه الآلية لتحديد أسعار الفائدة في الصين كبديل للآلية التقليدية في أغسطس 2019.