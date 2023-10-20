قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن الشعب المصري شارك في صنع «ملحمة جميلة»؛ من أجل إرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية برنامج «مانشيت» مع الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الخميس: «مين كان يقول يشارك 100 ألف متطوع خلال 24 ساعة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ في تجهيز ألف طن مواد غذائية، ويحملون 160 شاحنة لاشقاءنا في غزة ولنحريكها منذ السبت لمعبر رفح».

وأعلن عن استعداد التحالف الوطني بمشاركة مؤسسة حياة كريمة خلال التوقيت الحالي في الإعداد لقافلة أخرى جديدة لدعم الأشقاء في غزة، مؤكدا قدرة التحالف على إعداد وتجهيز 1000 شاحنة أخرى.

وأشار إلى دخل المتطوعين في اعتصام مفتوح حتى إدخال المساعدات، مضيفا: «كل المتطوعين هتافهم الوحيد مرابطون حتى الإغاثة؛ لكي نقول لأخواتنا نحن معكم قلب ويد وعقل واحد».

وتشهد مدينة العريش اصطفاف قاطرات القوافل المصرية المحملة بالمساعدات الإنسانية تحت شعار «مسافة السكة لأهالينا في فلسطين» و «كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين»؛ استعداد لفتح معبر رفح أبوابه الجمعة؛ لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة.