تين هاج: على أونانا دراسة تاريخ حراس يونايتد

أكد مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، أن حارس مرماه الكاميروني أندي أونانا، سيضع الأخطاء التي ارتكبها في بداية مشواره مع الفريق خلف ظهره.

وانتقل أونانا إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف قادما من إنتر ميلان، لكنه فشل في تقديم عروض مقنعة، وارتكب بعض الهفوات التي تسببت في دخول مرماه الأهداف.

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي قبل مواجهة شيفيلد يونايتد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز: "إنه يعلم، ونحن نعلم أنه سيقدم أداءً أفضل بكثير، وكما هو الحال مع كل لاعب يأتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، فأنت بحاجة إلى فترة اندماج ولكن عليك أن تتحسن".

وأضاف: "حراس المرمى الكبار في يونايتد مثل بيتر شمايكل وديفيد دي خيا لم يحكم عليهم بالفشل في بداياتهم، ويعلم أندريه أنه من الجيد معرفة القليل من التاريخ. نحن نعيش الآن ونعيش في المستقبل وعليه أن يصنع مستقبله من خلال تقديم عروض أفضل. أنا متأكد من أنه سيفعل. لقد أظهر ذلك في برشلونة وأياكس وإنتر ميلان، وكان في نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أوروبا، أنا متأكد من أنه سيقدم أداءً رائعًا".

وعن هاري ماجواير الذي ما يزال يتعرض لصيحات استهجان في كل مرة يشارك فيها، قال المدرب الهولندي: "لم أسمعها (صيحات الاستهجان). كل الجماهير كانت داعمة لنا ضد برينتفورد والمباريات السابقة، أعتقد أن لدينا علاقة قوية مع جماهيرنا. لا أعتقد أن هاري قد أطلق عليه صيحات الاستهجان. أداؤه ضد برينتفورد ومع منتخب إنجلترا كان جيدًا جدًا".

وحول تغيير مركز قائد الفريق برونو فرنانديز، قال: "كفريق، في فترات من الموسم، عليك التعامل مع مواقف معينة مثل الإصابات، خصوصا في مركزي الظهير والجناح الأيمن في آخر مباراتين. علينا أن نجد الحلول. برونو هو جناح أيمن جيد جدًا أيضًا، لديه حريته هناك، لا يلعب بشكل نموذجي ولكنه يدخل إلى العمق أكثر".

وسئل تين هاج عن شراء جون راتكليف ربع أسهم مانشستر يونايتد، وإمكانية توليه مسؤولية إدارة النادي: فأجاب: "أنا لست منخرطا في هذا، الآخرون في النادي يتعاملون مع هذا، أنا أركز على فريقي، وأركز على الوضع الحالي والأولوية الأكثر أهمية هي المباراة المقبلة".