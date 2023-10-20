مدمرة أمريكية في البحر الأحمر تعترض صواريخ أطلقها متمردون حوثيون

اسقطت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في شمال البحر الأحمر يوم الخميس ثلاثة صواريخ كروز وعدة مسيرات، قالت واشنطن إنه جرى إطلاقها من قبل متمردين حوثيين في اليمن.

وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر، الخميس، في واشنطن: "لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين ما الذي كانت تستهدفه هذه الصواريخ والمسيرات، لكنها انطلقت من اليمن متجهة شمالا على طول البحر الأحمر، ربما نحو أهداف في إسرائيل".

وتابع رايدر أنه لم يقتل أو يصب أحد في الجانب الأمريكي، ولم يعلن عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

وأضاف رايدر أن تحرك طاقم السفينة "يو إس إس كارني" أظهر القدرات الدفاعية الأمريكية في الشرق الأوسط. وقال إن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدامها عند الضرورة لحماية شركائها ومصالحها في المنطقة.

وقال رايدر إنه من المهم منع التصعيد الإقليمي وتوسيع نطاق الصراع الذي بدأ في 7 أكتوبر بهجوم كبير شنته حركة حماس الفلسطينية على مدنيين إسرائيليين.

وأكد المتحدث أنه كانت هناك هجمات بمسيرات أو محاولات لشن هجمات على قواعد عسكرية أمريكية في سوريا والعراق في الأيام الأخيرة.

ومنذ أن أدت الهجمات التي شنها مقاتلو حماس على المجتمعات الحدودية الإسرائيلية وفي مهرجان موسيقي إلى مقتل أكثر من 1400 شخص، تزايدت المخاوف بشأن المزيد من التصعيد وتوسيع نطاق الصراع.

واستشهد ما لا يقل عن 3785 شخصا في غزة في القصف الجوي الإسرائيلي الانتقامي حتى الآن، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.

واجتاح المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران اليمن في عام 2014، ومنذ ذلك الحين سيطروا على أجزاء كبيرة من البلاد، وخاصة في الشمال.