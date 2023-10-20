البيت الأبيض يتعهد بتقديم مساعدات لإسرائيل لمكافحة عدم الاستقرار العالمي

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، تمويلا بقيمة 14 مليار دولار لصالح إسرائيل كجزء من طلب أكبر يشمل أيضا مساعدات لأوكرانيا وتمويلا لأمن الحدود الأمريكية.

وقال البيت الأبيض، إن هذه الأموال ستستخدم لتعزيز نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي، وإنه سيتم أيضا زيادة الإجراءات الأمنية للسفارات الأمريكية في إسرائيل والدول المجاورة.

وعلاوة على ذلك، سيتم تخصيص المليارات للمساعدات الإنسانية في إسرائيل وقطاع غزة وأوكرانيا.

وبعد الطلب الذي تقدم به بايدن في الكونجرس، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين: "يتعين على الولايات المتحدة مواصلة مكافحة عدم الاستقرار العالمي بقيادة قوية والتزام لا يتزعزع".

وأضافت: "سواء كانت المشكلة هي غزو روسيا غير الأخلاقي لأوكرانيا أو الهجمات الإرهابية المروعة من قبل حماس ضد إسرائيل، فإنه لن يمكن الاستغناء عن القيادة الأمريكية"، على حد تعبيرها.

وتعتبر الولايات المتحدة نفسها قوة حماية لإسرائيل، فهي تدعمها كل عام بمليارات الدولارات، حيث يخصص جزء كبير منها للدفاع ضد الصواريخ والتكنولوجيا العسكرية.