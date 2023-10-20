كهربا يقود هجوم الأهلي في التشكيل المتوقع لمواجهة سيمبا

يلتقي النادي الأهلي مع مستضيفه سيمبا التنزاني في السادسة من مساء اليوم، الجمعة، على الملعب الوطني مكابا في العاصمة التنزانية، دار السلام، ضمن منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري كرة القدم الإفريقي «دوري السوبر الإفريقي».

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويغيب عن الأهلي في مباراة اليوم نجمه التونسي علي معلول، بسبب تأخر عودته من اليابان بعد المشاركة مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي وعدم التمكن من اللحاق ببعثة الفريق في تنزانيا، كما يغيب المهاجم الفرنسي الجديد أنطوني موديست؛ بسبب الإصابة بفيروس كورونا. فيما يتواصل غياب عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد وكريم فؤاد بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليوم ديانج، مروان عطية ومحمد مجدي أفشة.

الهحوم: بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود كهربا.