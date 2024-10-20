وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 110 مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات في البلاد

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت خلال الليلة الماضية، 110 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى "تدمير واعتراض 110 طائرات أوكرانية مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة، إذ تم إسقاط 43 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و27 فوق مقاطعة ليبيتسك، و18 فوق مقاطعة أوريول، و8 فوق مقاطعة نيجني نوفجورود، و7 فوق مقاطعة بيلجورود، و6 فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة موسكو"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.