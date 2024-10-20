كرم ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، في مراسم افتتاح الدورة السادسة مساء اليوم، على خشبة مسرح السامر، الفنان أحمد صيام، والفنانة عايدة فهمي، والفنانة رانيا عاطف، والفنان مصطفى أبو سريع، والمخرج المسرحي عماد الشنفري من سلطنة عمان، بالإضافة إلى اسم الفنان فؤاد المهندس، صاحب اسم الدورة السادسة، حيث تسلم التكريم نجله محمد فؤاد المهندس.



جاء ذلك ضمن مراسم افتتاح الدورة السادسة للملتقى، "دورة فؤاد المهندس"، برئاسة الفنان عمرو قابيل، بحضور كوكبة من الفنانين المسرحيين المصريين والعرب والأجانب، من بينهم الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان طارق دسوقي، والفنانة عزة لبيب، والكاتب محمد أحمد بهجت. وقدّم الحفل الفنان عمرو عبد العزيز والفنانة رضوى حسن.

في بداية مراسم الافتتاح، تم عرض فيلم وثائقي قصير لفعاليات الدورة السادسة للمهرجان، وأُعلن عن العروض المتنافسة في المسابقة الرسمية ومسابقات الملتقى ولجان التحكيم.

تتشكل اللجنة العليا للملتقى برئاسة الدكتور حسام بدراوي، وأعضاء اللجنة هم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت، والدكتورة سمر سعيد، أمين عام الملتقى، والدكتورة أمل صديق عفيفي.

انطلق ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في أكتوبر 2018 تحت الرعاية الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ الدورة الثالثة يقام سنويًا تحت الرعاية الرسمية من رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، بدعم ورعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورعاية هيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضي، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون، ودعم ورعاية أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة.