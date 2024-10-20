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فسر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سبب كثرة الإصابات العضلية في صفوف الفريق خلال مواجهة سيراميكا، كاشفا في الوقت ذاته سبب عدم الاعتماد على المدافع المغربي أشرف داري في لقاء الدور قبل النهائي بكأس السوبر المصري.

قال كولر في المؤتمر الصحفي عقب الفوز بنتيجة 1/2 مساء الأحد "بالفعل الحرارة والرطوبة في الإمارات من العوامل المؤثرة على أداء اللاعبين مما يؤدي إلى شعورهم بالإرهاق والإجهاد العضلي".

وأضاف "ينتظرنا عمل مكثف لتأهيل اللاعبين في الأيام القادمة، وهناك سبب آخر لكثرة الإصابات وهو الالتحامات العنيفة خلال المباراة مما دفعنا لاستبدال عمر كمال عبد الواحد على سبيل المثال".

وكشف المدير الفني للأهلي "أشرف داري مصاب بتورم في قدمه ويحتاج وقتا ليكون سليما 100% فهو ينفذ برنامجا علاجيا تحت إشراف الطبيب كإجراء احترازي حتى لا تتفاقم الإصابة وأتمنى أن يعود للفريق في أقرب وقت".

ولم يظهر داري في أي مباراة بقميص الأهلي منذ انضمامه لصفوف الفريق قادما من بريست الفرنسي في صيف العام الجاري.