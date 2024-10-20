قال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إن الفريق لا يحتاج لطبيب نفسي بعد التأهل لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال كولر في مؤتمر صحفي عقب الفوز على سيراميكا بنتيجة 1/2 في الإمارات "لا نحتاج لطبيب نفسي بل أن يؤدي كل لاعب أفضل ما لديه لأن الفريق يضم إمكانيات عالية".

وأضاف المدرب السويسري "لابد أن نتسم بالتركيز عند الاستحواذ والدقة في التمريرات والفوز في الالتحامات ونعمل على تحسين ذلك".

وتابع "لم نقدم أداء جيدا أمام الزمالك في السوبر، ونأمل أن نصل باللاعبين لأفضل مستوى في الفترة القادمة".

وحذر مارسيل كولر "نعرف تاريخ الأهلي على الملعب الذي تقام عليه المباراة النهائية، لكنه ليس ستاد القاهرة، والفوز باللقب على هذا الملعب في الموسم الماضي، لا يمنحنا ميزة الفوز بدون مجهود".

وأتم كولر تصريحاته "شعرنا بخيبة أمل بعد الخسارة أمام الزمالك في السوبر الأفريقي، لأنه لم يكن هناك مجال للتعويض، ونريد رد الاعتبار، وإسعاد الجماهير وإثبات أننا في أفضل حالة، وأتمنى أن نكون في أفضل حالة لنفوز باللقب".