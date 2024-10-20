بن غفير يؤدي صلاة بركة الكهنة عند حائط البراق

أدى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ما يسمى بـ«صلوات بركة الكهنة» عند حائط البراق، وفقا لمستشار محافظ القدس معروف الرفاعي.

وقال الرفاعي، الأحد، لقناة «المملكة» الأردنية، إنّ أكثر من 1066 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفخت مستوطنة بالبوق، وقام آخرون بما يسمى «السجود الملحمي»، في باحات المسجد.

وشددت قوات الاحتلال، من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من القدس، وأغلقت الطريق المؤدي إلى باب المغاربة من باب الأسباط، وعرقلت وصول الأهالي إلى المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستعمرين.

وتستغل سلطات الاحتلال الأعياد والمناسبات اليهودية للتضييق على الفلسطينيين، وفرض العقوبات الجماعية بحقهم، من خلال إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية عليها، وإعاقة حركة تنقل الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة، في الوقت الذي تُسهّل فيه اقتحامات المستوطنين للمدن الفلسطينية، والمقامات الإسلامية والأثرية في الضفة، خاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى في القدس.