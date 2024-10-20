حزب الله يعلن شن 4 هجمات على قوات إسرائيلية في مواقع مختلفة

أعلن "حزب الله" اللبناني أن مقاتليه شنوا 4 هجمات على قوات إسرائيلية في مواقع مختلفة.



وقال الحزب: "استهدفنا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا بِقذائف المدفعية". ‏



وأضاف في بيان آخر: "استهدفنا تجمعا لِجنود العدو الإسرائيلي في موقع المرج بِصلية صاروخية". ‏

وتابع الحزب في بيان ثالث: "استهدفنا تجمعا لِجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة بيت هلل بِصلية صاروخية". كما أفاد لاحقا باستهداف "مربض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في ديشون بِصلية صاروخية". ‏

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم السبت، أن مسيرة أطلقت من لبنان، أصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيسارية شمال تل أبيب.

من جهة أخرى شهدت مدن الشمال في إسرائيل منذ صباح هذا اليوم تصعيدا في وتيرة الرشقات الصاروخية التي أطلقت من لبنان، حيث أظهرت مقاطع مصورة أضرار كبيرة في كريات آتا بخليج حيفا.

وكان حزب الله اللبناني أعلن يوم الخميس الماضي أنه سينتقل إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في مواجهة الجيش الإسرائيلي.