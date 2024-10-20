5 شهداء في قصف للاحتلال على مدينتي رفح وغزة

استشهد خمسة فلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال على منطقة المواصي غرب رفح ومنطقة خربة العداس، ومنطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا»، بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة المواصي غرب رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين.

كما قصفت مسيرة للاحتلال منطقة خربة العدس شمال رفح، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,519 مواطن، وإصابة 99,637 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.



