إنقاذ 91 مهاجرا قبالة سواحل لامبيدوزا الإيطالية

أعلنت السلطات الإيطالية عن إنقاذ 91 شخصا كانوا على متن قارب يقل مهاجرين، تم اعتراضه على بعد 16 ميلا بحريا من سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وقالت السلطات، إنه تم نقل 5 أشخاص في حالة صحية حرجة إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما يخضع 16 مهاجرا آخرون للمراقبة الطبية تحت إشراف أطباء وحدة الطوارئ الصحية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آنسا".

وبحسب إفادات الناجين، انطلقت مجموعة المهاجرين، مساء الجمعة الماضي، من مدينة زوارة الليبية، وهي تضم جنسيات متعددة من بنجلاديش، وباكستان، ومصر، وإريتريا، وإثيوبيا، وإيران، والسودان، والصومال، والمغرب.

وتواصل الفرق الطبية والإنسانية تقديم الدعم والرعاية للمهاجرين، في ظل ضغوط متزايدة تعاني منها الجزيرة نتيجة تكرار عمليات الوصول عبر البحر.